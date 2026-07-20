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Общество

Рысь попала в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике

В объектив фотоловушки Полистовского заповедника попала рысь – один из самых скрытных обитателей особо охраняемой природной территории. Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«Этот зверь очень осторожный – увидеть её в дикой природе непросто. Чаще всего о рысях Полистовского заповедника мы узнаём по следам и меткам», – рассказали сотрудники заказника.

Рысь – типичная кошка, отметили в заповеднике. У неё широкие густо опушённые лапы, которые помогают легко передвигаться по заснеженному лесу и не вязнуть при охоте на косуль или зайцев. В рацион рыси также входят бобры и птицы.

В заказнике также опровергли распространённый миф о том, что рысь прыгает сверху на спину жертве или человеку. По их словам, он не соответствует действительности.

Отметим, в 2025 году рысь уже попадалась в фотоловушку на полистовских тропах. А совсем недавно в объектив фотоловушки попал беркут. Дневной хищник проявил интерес к технической стороне фотомониторинга, атаковал фотоловушку и вывел её из строя.

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