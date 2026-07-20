На Северо-Запад России прорвётся атлантический циклон с дождями и грозами – синоптики

11:50, 20 июля 2026, ПАИ

На Северо-Запад России прорвётся атлантический циклон, под влиянием которого облачность уплотнится. На этой неделе в регионе ожидаются дожди, местами с грозами и порывистым ветром, сообщает метеоцентр «Фобос».

Приток солнечного тепла к земной поверхности сократится, преобладающая дневная температура на Северо-Западе составит +18…+23 градуса, на севере региона – до +13…+18. В Санкт-Петербурге время от времени пройдут дожди, местами не исключены грозы и порывистые усиления ветра, температура воздуха ожидается на уровне +19…+22.

В понедельник на большей части Центральной России прогнозируется солнечная и жаркая погода – днём до +26…+31. В Москве в этот день после полудня ожидается +28…+31.

Со вторника фронтальная облачность циклона затронет и Центральный регион: ливни с грозами понизят дневную температуру до +20…+25. В столице со вторника также ожидаются ливни с грозами, температура понизится до +22…+25.

Завтра, 21 июля, в Псковской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и ливни. Температура воздуха по области: ночью +9...+14 градусов, днём +18...+23 градуса.