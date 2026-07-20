Ажиотажный спрос: завершена регистрация на встречу с телеведущим Андреем Ургантом на площадке ПАИ

11:05, 20 июля 2026, ПАИ

Регистрация на творческую встречу с актёром театра и кино, телеведущим Андреем Ургантом, которую организует Псковское агентство информации, закрыта. Встреча пройдёт в парклете «Эфир» Псковского агентства информации в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» 25 июля в 17:00.

Андрей Ургант сыграл в театре и кино более 70 ролей. Занимался также озвучиванием зарубежных фильмов.

На телевидении Андрей Ургант был ведущим ряда программ и шоу. Он вёл интеллектуальное шоу для старшеклассников «Властелин ума» на телеканале «Карусель», программы «Двенадцать» на телеканале ДТВ, шоу «Слава богу, ты пришёл!» на СТС, «Песня для вашего столика» на НТВ, «Эгоист» на канале «100ТВ» и многое другое.

Сейчас продолжается регистрация на творческие встречи с продюсером, режиссёром Ольгой Акатьевой, режиссёром Алексеем Германом – младшим, музыкантом, основателем группы «Кино» Алексеем Рыбиным, актёром, режиссёром, продюсером Владом Фурманом. Принять участие в них может любой желающий.

Напомним, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.