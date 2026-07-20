Умер проработавший в диспансере более 30 лет великолукский хирург-онколог Павел Целищев

11:37, 20 июля 2026, ПАИ

17 июля на 77-м году ушёл из жизни врач – хирург-онколог филиала «Великолукский» Псковского областного клинического онкологического диспансера Павел Целищев. О его уходе сообщили в официальной группе диспансера в соцсети «ВКонтакте».

Более 33 лет Павел Леонидович посвятил медицине. С 1982 года он работал в великолукском филиале онкодиспансера. Для многих пациентов он был не просто лечащим врачом, а опорой в самые тяжёлые моменты жизни, отметили в медучреждении. «За годы работы он выполнил тысячи операций, в каждой из которых были его мастерство, ответственность и искреннее стремление помочь пациенту», – подчеркнули в онкодиспансере.

Коллеги вспоминают его как внимательного доктора, требовательного к себе и безгранично преданного делу. Коллектив Псковского областного клинического онкологического диспансера выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям и пациентам Павла Леонидовича. «Светлая память о нём надолго сохранится в сердцах близких, коллег, друзей и пациентов», – отметили коллеги врача.