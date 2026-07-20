В Пскове многодетной матери разъяснили порядок досрочного выхода на пенсию

11:37, 20 июля 2026, ПАИ

Специалисты отделения Социального фонда России по Псковской области провели консультацию для многодетной матери по вопросам досрочного назначения страховой пенсии по старости. Прием состоялся в рамках тематической недели, посвященной защите трудовых прав граждан, в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Пскове, сообщили ПАИ в региональном отделении партии.

Жительница региона обратилась за разъяснениями по поводу условий назначения досрочной пенсии и порядка ее оформления.

Во время приема сотрудники Социального фонда изучили индивидуальную ситуацию заявительницы, проверили сведения ее персонифицированного учета, подтвердили наличие необходимого страхового стажа и достаточного количества пенсионных коэффициентов.

Специалисты также подробно рассказали о действующих нормах законодательства, согласно которым женщины, воспитавшие трех и более детей, могут выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста при соблюдении предусмотренных законом условий.

Кроме того, заявительнице объяснили порядок подачи заявления, рассказали о возможности оформить документы через портал «Госуслуги» или в клиентской службе Социального фонда, а также перечислили документы, которые могут понадобиться для подтверждения периодов ухода за детьми, включаемых в страховой стаж.