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Общество

В Пскове многодетной матери разъяснили порядок досрочного выхода на пенсию

Специалисты отделения Социального фонда России по Псковской области провели консультацию для многодетной матери по вопросам досрочного назначения страховой пенсии по старости. Прием состоялся в рамках тематической недели, посвященной защите трудовых прав граждан, в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Пскове, сообщили ПАИ в региональном отделении партии.

Фото: региональное отделение «Единой России»

Жительница региона обратилась за разъяснениями по поводу условий назначения досрочной пенсии и порядка ее оформления.

Во время приема сотрудники Социального фонда изучили индивидуальную ситуацию заявительницы, проверили сведения ее персонифицированного учета, подтвердили наличие необходимого страхового стажа и достаточного количества пенсионных коэффициентов.

Специалисты также подробно рассказали о действующих нормах законодательства, согласно которым женщины, воспитавшие трех и более детей, могут выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста при соблюдении предусмотренных законом условий.

Кроме того, заявительнице объяснили порядок подачи заявления, рассказали о возможности оформить документы через портал «Госуслуги» или в клиентской службе Социального фонда, а также перечислили документы, которые могут понадобиться для подтверждения периодов ухода за детьми, включаемых в страховой стаж.

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