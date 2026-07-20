Псковский музей-заповедник изменит график работы 20 и 21 июля

10:36, 20 июля 2026, ПАИ

Псковский музей-заповедник опубликовал график работы своих объектов на 20 и 21 июля.

20 июля выходной день объявлен в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря, главном здании музея, картинной галерее, Поганкиных палатах, Мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского, Музее-квартире Владимира Ленина, музеях-усадьбах Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Софьи Ковалевской, а также в Музее истории города Печоры.

При этом посетители смогут побывать в ансамбле Псковского кремля и его экспозициях, во Дворе Постникова, Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза), где также проходят мастер-классы и работает выставка «Кто в доме хозяин», а также в Варлаамовском углу с экспозицией «Лев против орла» и Покровской башне.

21 июля выходной день будет действовать во Дворе Постникова, Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза), Мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского и Музее-квартире Владимира Ленина.

В музее-заповеднике рекомендуют учитывать изменения в графике при планировании посещения экспозиций.