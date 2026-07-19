Полезные продукты могут вызывать вздутие — врач

20:49, 19 июля 2026, ПАИ

Вздутие живота и повышенное газообразование могут возникать не только из-за переедания или гормональных изменений, но и после употребления ряда продуктов, которые считаются полезными. Об этом рассказала гастроэнтеролог Елена Грек, пишет Lenta.ru.

По словам специалиста, чаще всего метеоризм вызывают бобовые, чечевица, спаржа, а также различные виды капусты — белокочанная, брокколи и брюссельская. Усилить газообразование способны и лук, а также молоко и другие продукты с высоким содержанием лактозы.

Кроме того, причиной дискомфорта могут стать кукуруза, картофель, макароны, овсянка грубого помола, горох и другие продукты, богатые клетчаткой. Врач также отнесла к провокаторам метеоризма яблочный и сливовый соки, компоты, газированные напитки, жирную и жареную пищу, а также блюда с большим количеством специй.

При этом полностью отказываться от таких продуктов не стоит. Если овощи, цельнозерновые продукты и другая полезная пища вызывают вздутие, гастроэнтеролог рекомендует временно сократить размер порций, а не исключать их из рациона полностью.