ФАС предложила взимать до 10% стоимости билета на поезд при возврате

21:13, 19 июля 2026, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа, который меняет правила возврата железнодорожных билетов. Если документ примут, перевозчики смогут самостоятельно устанавливать размер сбора за возврат — до 10% от стоимости билета. Сейчас этот платеж регулируется государством и составляет всего несколько рублей.

В ФАС пояснили, что необходимость изменений связана с резким ростом числа возвратов после снижения сбора в период пандемии. По данным перевозчиков, в 2025 году пассажиры вернули более 25 миллионов билетов — это более чем в три раза превышает допандемийный показатель.

При этом повторно удается продать лишь около 5,9 миллиона освобожденных мест, тогда как примерно 9 миллионов мест остаются невостребованными. Более половины билетов возвращают менее чем за пять дней до отправления, когда вероятность их перепродажи значительно снижается.

В ведомстве считают, что символическая плата за возврат позволяет без существенных затрат бронировать сразу несколько поездок или выкупать большое количество мест, а затем сдавать ненужные билеты. По мнению ФАС, это создает искусственный дефицит билетов, особенно в периоды высокого спроса.

Предполагается, что возможность устанавливать сбор до 10% стоимости билета сократит число необоснованных возвратов и сделает больше мест доступными для других пассажиров. Инициативу уже поддержал Совет потребителей по вопросам деятельности РЖД.

Если проект приказа утвердят, это станет самым масштабным изменением правил возврата железнодорожных билетов с 2020 года.