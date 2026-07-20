Российскому союзу спасателей исполнилось 20 лет

14:59, 20 июля 2026, ПАИ

20 лет со дня основания Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» (РОССОЮЗСПАС) исполнилось сегодня, 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

История организации началась в 2006 году, решение о её создании приняли 29 марта на научно-практической конференции в Красной Поляне. Свой официальный статус союз получил 20 июля. Первым председателем стал Юрий Воробьёв.

РОССОЮЗСПАС создали для того, чтобы консолидировать усилия общества в вопросах безопасности. Так, проводятся поисково-спасательные работы и гуманитарные операции. Их организуют не только в России, но и за рубежом, а ещё реализуются различные социально значимые проекты.

Псковское отделение активно участвует в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ведёт большую просветительскую работу. В регионе регулярно проводятся профилактические рейды и мероприятия для детей.