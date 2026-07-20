Число жалоб на маркетплейсы выросло в Псковской области

12:51, 20 июля 2026, ПАИ

Рост жалоб на интернет-площадки зафиксирован в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Если раньше доля жалоб на маркетплейсы снижалась, в частности, с 13 % в 2023 году до 8,9 % в 2025 году, то сейчас она снова выросла, отметили в ведомстве. Так, за первый квартал 2026 года число жалоб на интернет-площадки составило 16,4 % от общего количества.

Основными претензиями к продавцам на маркетплейсах являются ненадлежащее качество товаров, срыв сроков доставки и отказы в возврате.

В Роспотребнадзоре отметили, что ведомство помогает составить претензию и разъясняет закон, но обязать продавца вернуть деньги не может – это делает только суд через гражданский иск.