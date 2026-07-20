Наталья Фёдорова и Андрей Ключко посетили мемориал в Лочкино и сквер в Серёдке

12:20, 20 июля 2026, ПАИ

Работы по капитальному ремонту мемориала в урочище Лочкино продолжаются, их ход проинспектировали глава Псковского округа Наталья Фёдорова и депутат окружного Собрания Андрей Ключко. Также они осмотрели центральный сквер в селе Серёдка. Об этом Наталья Фёдорова сообщила в своём официальном канале на платформе MAX.



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX







Мемориал был открыт в 1987 году, с тех пор муниципалитет ежегодно проводил работы по содержанию и косметическому ремонту. «Но время берёт своё, настало время капитальных работ», – отметила Наталья Фёдорова.

Она рассказала Андрею Ключко об истории мемориала. В этом месте начиная с 1955 года начали перезахоранивать бойцов Красной армии, погибших в окрестностях в 1943-1944 годах, из одиночных и небольших братских захоронений. К настоящему времени доподлинно известно, что здесь упокоены останки 1 100 советских воинов, имена 600 из них выбиты на 14 мемориальных плитах. «Сюда приезжают их близкие – дети, внуки и правнуки, практически ежегодно из списков пропавших без вести при помощи архивов восстанавливаются имена солдат и офицеров», – добавила глава округа.

Подрядчик выполняет работы по подготовке территории для строительства, восстановлению памятника, ремонту лестничного схода, устройству декоративного покрытия по контуру мемориала и пешеходной дорожки, озеленению и установке малых архитектурных форм. Уже осенью мемориал должен предстать в обновленном виде, подчеркнула Наталья Фёдорова.

Центральный сквер в Серёдке, благоустройство которого было выполнено в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и благодаря активности местного территориального общественного самоуправления, в настоящее время радует жителей и гостей села, подчеркнула глава округа.