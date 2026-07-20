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Общество

Почти 600 жалоб подали псковичи в Роспотребнадзор

599 письменных жалоб подали псковичи в региональное управление Роспотребнадзора за первые шесть месяцев этого года, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ

Чаще всего жители области жаловались на нарушения в розничной торговле. На эту сферу приходится 51,6 % обращений. При этом к вопросам дистанционной торговли относится 31,7 % от их числа, или 16,4 % от общего количества поступивших жалоб.

На услуги связи жаловались 9 % от обратившихся в Роспотребнадзор, а на деятельность на финансовом рынке – 8,8 %.

Кроме того, 7 % жалоб касались сферы ЖКХ, а ещё 2,8 % – бытового обслуживания населения.

На медицинские услуги жаловались 1,9 % обратившихся, на туризм и гостиничные услуги – 1,7 %, на транспортную сферу – 1,5 %.

На иные виды деятельности пришлось 15,7 % от всех обращений.

По результатам проверок и рассмотрения заявлений региональное управление Роспотребнадзора провело 17 контрольных мероприятий, вынесло 67 предостережений бизнесу, а также направило девять информационных писем предпринимателям и подало девять исков в суды для защиты граждан.

Также консультации по телефонам горячей линии в первом квартале получили 1 432 человека.

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