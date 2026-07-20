Большие воздушные змеи взлетят над пляжем в Пскове 24 июля
Выставка больших воздушных змеев пройдёт на пляжном фестивале «Псков – территория молодости» 24 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Выставку организует проект «Кайт Вселенная» – команда профессионалов, которая регулярно представляет Россию на международных кайт-ивентах.
Также на фестиваль можно прийти со своим воздушным змеем. В 19:00 состоится общий запуск, в котором сможет поучаствовать каждый желающий.
Напомним, масштабный фестиваль «Псков – территория молодости» пройдёт на городском пляже 24 июля. Мероприятие приурочено к празднованию Дня города и станет одним из центральных событий летнего сезона для молодёжи региона. В программе десятки активностей: от пляжных игр до творческих мастер-классов.
Фестиваль реализуется благодаря программе развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
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