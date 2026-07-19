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Общество

Физическая активность, общение и контроль здоровья: врачи рассказали, как снизить риск деменции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила второе издание руководства по снижению риска когнитивных нарушений и деменции. Обновленный документ учитывает новые научные данные, накопленные после выхода первой версии рекомендаций в 2019 году, пишет «Российская газета».

Фото: ПАИ

По оценке экспертов, до 45% случаев деменции можно предотвратить или значительно отсрочить, если воздействовать на изменяемые факторы риска. К ним относятся курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, социальная изоляция, загрязнение воздуха, а также такие заболевания, как артериальная гипертония и сахарный диабет.

ВОЗ рекомендует заботиться о здоровье мозга с молодого возраста. В числе основных мер — регулярная физическая активность, отказ от курения, умеренное потребление алкоголя, сбалансированное питание, тренировка памяти и других когнитивных функций, а также поддержание социальной активности. Для пожилых людей особенно важно сохранять общение и участвовать в совместных занятиях.

Отдельное внимание в новом руководстве уделено контролю хронических заболеваний. Эксперты подчеркивают необходимость своевременно лечить гипертонию, диабет и повышенный уровень холестерина, а также заботиться о сохранении зрения и слуха. По данным исследований, использование слуховых аппаратов при снижении слуха помогает уменьшить риск развития деменции.

При этом ВОЗ не рекомендует принимать витамины группы B, витамин E, омега-3 жирные кислоты и поливитаминные комплексы исключительно для профилактики деменции, если у человека не выявлен дефицит этих веществ. По мнению специалистов, в таких случаях возможный вред может превысить потенциальную пользу.

Одним из главных нововведений обновленного руководства стало включение экологического фактора. Впервые ВОЗ советует снижать воздействие загрязненного воздуха, особенно мелкодисперсных частиц, поскольку все больше исследований связывают их с воспалительными процессами в головном мозге и повышенным риском деменции.

Кроме того, организация рекомендует применять комплексный подход к профилактике, одновременно воздействуя на несколько факторов риска. По мнению экспертов, именно такие индивидуальные программы являются наиболее эффективной стратегией сохранения когнитивного здоровья.

В ВОЗ отметили, что обновленные рекомендации основаны на значительно расширенной научной базе и могут стать практическим инструментом для стран, разрабатывающих программы профилактики когнитивных нарушений и деменции.

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Физическая активность, общение и контроль здоровья: врачи рассказали, как снизить риск деменции

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