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Общество

Будущее за многочисленными агентами искусственного интеллекта – прогноз эксперта

Будущее за многочисленными агентами искусственного интеллекта, которые будут взаимодействовать между собой. Такой прогноз сделала основатель AI-продакшн и бренд-студии «ЭЛ.АИ.» Елена Николаева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 20 июля.

Фото: ПАИ

Эксперт пояснила разницу между ассистентом и агентом. Ассистент – это общение в чате с одной нейросетью, которую можно настроить на выполнение конкретной задачи, например на создание презентации. Агент – это более сложный инструмент: он подключается к компьютеру, данным и самостоятельно выполняет команды. «У меня мечта – сделать себе агента, который заходил бы в мою папку, куда кидается всё подряд, и чистил её, разбивал по темам. Руки просто не доходят», – поделилась Елена Николаева.

По её словам, развитие идёт к тому, что агентов будет много и они будут взаимодействовать между собой. «Сейчас всё идёт к тому, что мы будем использовать много агентов, и их надо связывать между собой», – пояснила эксперт, отметив, что вопрос лишь в готовности бизнеса внедрять такие технологии.

При этом Елена Николаева подчеркнула, что искусственный интеллект не заменит человека: «У нас есть чувства, наш мозг. И всё равно человеческая креативность будет опережать любую нейросеть».

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