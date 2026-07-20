Внедрение ИИ в бизнес, мифы и навыки будущего обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Основатель AI-продакшн и бренд-студии «ЭЛ.АИ.» Елена Николаева стала гостьей программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 20 июля.
Главное из эфира:
- ИИ – не волшебная кнопка: это мощный инструмент, требующий грамотной постановки задач, понимания бизнес-процессов и обязательной проверки результатов;
- качество работы с ИИ зависит от человека – без знаний в режиссуре, маркетинге и монтаже даже лучшие нейросети выдают «раздражающий» и неэффективный контент;
- главная ошибка – доверять ИИ без проверки: нейросети могут выдавать красивые, но ложные ответы и ссылаться на несуществующие источники, поэтому все данные нужно перепроверять;
- следующий уровень – агенты, которые самостоятельно выполняют рутинные задачи (анализ папок, расчёт зарплаты) и в будущем будут общаться с агентами других компаний без участия человека;
- внедрять ИИ стоит с анализа рутинных задач: автоматизация повторяющихся действий (обработка входящих данных, генерация отчётов, аналитика рынка) – самый логичный старт;
- компании, использующие ИИ для быстрой обратной связи, персонализированных отчётов и качественного контента, получают конкурентное преимущество;
- страхи о массовой безработице из-за ИИ преувеличены: профессии трансформируются, появляются новые, а человеческая креативность, эмпатия и стратегическое мышление остаются незаменимыми;
- российские нейросети пока отстают в качестве контента, но разработчики активно обучают модели и разрыв может сократиться;
- главное конкурентное преимущество человека – чувства, эмоции и креативность;
- ИИ не заменит живое общение, интуицию и нестандартные решения;
- 12 сентября в Пскове пройдёт фестиваль нейрокреатива «Псковские барсы» (три номинации: видео для бизнеса, социальная реклама, творческие работы), участие бесплатное.
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