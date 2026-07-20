Как ИИ меняет рынок труда, рассказала специалист

17:48, 20 июля 2026, ПАИ

Искусственный интеллект неизбежно трансформирует рынок труда: одни профессии уходят в прошлое, на смену им приходят новые, а требования к соискателям кардинально меняются. Об этом рассказала основатель AI-продакшн и бренд-студии «ЭЛ.АИ.» Елена Николаева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 июля.

«Всегда так или иначе профессии какие-то исчезали, новые появлялись. Требования к сотрудникам, конечно, изменились. Теперь мы ищем сотрудника, который владеет искусственным интеллектом», – сказала Николаева. Она пояснила, что владение ИИ-инструментами становится обязательным навыком наравне с базовым образованием.

При этом эксперт подчеркнула, что искусственный интеллект не заменит человека полностью. «У нас есть чувства. У нас есть наш мозг, который работает так, что никакой искусственный интеллект не может его догнать. Человеческая креативность будет опережать любую нейросеть», – отметила она. Гостья эфира добавила, что реальные эмоции, живое общение и личный опыт останутся вне конкуренции.

Эксперт также обратила внимание на стремительное развитие технологий: нейросети обновляются настолько быстро, что обучение работе с ними должно быть непрерывным. «Не советую смотреть видео, которое старше двух месяцев, потому что они меняются и то, что выпускали два месяца назад, уже неактуально», – заключила Николаева.