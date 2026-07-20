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Общество

95‑летие отметила ветеран труда и труженица тыла из Острова Любовь Жеребко

Ветеран труда и труженица тыла Любовь Николаевна Жеребко из Острова отметила 95‑летие. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

Фото: газета «Островские вести»

С юбилеем женщину поздравили управляющая делами администрации Островского района Ольга Затравкина и директор Центра социального обслуживания Наталья Соловьёва. Они вручили юбилярше поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина, а также подарки от первых лиц Псковской области и Островского муниципального округа.

Отметим, Любовь Жеребко родилась в 1931 году в семье, в которой воспитывались ещё три её сестры. В начале Великой Отечественной войны ей было десять лет. Её отец ушёл на фронт, мать осталась с четырьмя детьми.

Женщина поделилась с гостями воспоминаниями о войне: рассказала о расстреле жителей соседнего села, визите немецких солдат в деревню и голодных буднях.

В послевоенное время женщина много трудилась: участвовала в полевых работах, в том числе пропалывала посевы и помогала в уборке урожая. В дальнейшем она работала счётным работником, а последние десять лет до пенсии – кадровиком. Сейчас Любовь Жеребко находится на заслуженном отдыхе, уделяет время семье: у неё две дочери и семь внуков.

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