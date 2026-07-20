Приставы заставили великолучанку заплатить за похищенные автомобили

17:43, 20 июля 2026, ПАИ

Судебные приставы взыскали с 29-летней жительницы Великолукского района 130 тысяч рублей ущерба, причинённого хищением трёх автомобилей. Злоумышленница полностью погасила задолженность после применения мер принудительного взыскания, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Установлено, что женщина находила продавцов машин, договаривалась об осмотре и, получив ключи и документы, бесследно исчезала. Аферистка писала фальшивые расписки, обещая оплатить транспорт позже. Жертвами мошенницы стали жители Великих Лук. Они лишились двух автомобилей «Фольксваген» и ВАЗ-21093. Общий материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Её приговорили к году и десяти месяцам исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства. Кроме того, суд обязал полностью возместить убытки всем троим пострадавшим.

В отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов на исполнение поступило три исполнительных документа о взыскании с женщины ущерба, причинённого в результате преступления.

Женщину предупредили, что уклонение от исполнения решения суда влечёт штрафные санкции и меры принудительного взыскания. В установленный законом срок она не возместила убытки. К жительнице Великолукского района применили штрафную санкцию в виде исполнительского сбора, а также ей ограничили право выезда за пределы РФ и запретили совершать регистрационные действия с четырьмя объектами недвижимости. Вместе с этим было обращено взыскание на заработную плату неплательщицы и деньги. После принудительных мер всю сумму она перечислила пострадавшим.