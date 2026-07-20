От гончарного дела до старинных легенд: детей приглашают исследовать Псков

17:40, 20 июля 2026, ПАИ

Центр науки и спорта «Без предела» объявил о наборе детей в возрасте от 6 до 12 лет на тематическую смену «Тропа открытий», которая пройдёт в Пскове с 20 по 24 июля.

Организаторы подготовили для участников программу, посвящённую истории и культуре Пскова. За пять дней ребята отправятся на пешие экскурсии по историческому центру города, посетят Палаты у Сокольей башни, где познакомятся с прошлым в интерактивном формате, а также узнают больше о местных традициях, фольклоре и легендах.

В программу также вошли творческая мастерская гончара, этноурок «Бабушкин сундук», занятие по фланкировке, квесты и командные игры. Помимо образовательных мероприятий, для детей организуют ежедневные спортивные занятия, прогулки, кулинарную школу и различные активности, направленные на общение и поиск новых друзей.

Записаться на смену и получить дополнительную информацию можно по телефону 8-911-396-40-37 или 79-70-07, а также на странице центра «Без предела».