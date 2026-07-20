Видеоуроки по работе с нейросетями старше двух месяцев становятся неактуальными – эксперт

17:51, 20 июля 2026, ПАИ

Искусственный интеллект обновляется настолько стремительно, что видеоуроки старше двух месяцев становятся неактуальными. Об этом заявила основатель AI-продакшн и бренд-студии «ЭЛ.АИ.» Елена Николаева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

«Не советую смотреть видео, которое старше двух месяцев, потому что нейросети меняются, и то, что выпускали два месяца назад, уже не актуально. Функционал другой, кнопки другие, и вообще по-другому надо писать», – сказала Николаева.

По её словам, обучение работе с нейросетями возможно только на практике – в студиях и организациях, где специалисты ежедневно работают с инструментами ИИ. Невозможно научиться чему-то раз и навсегда.

Эксперт призналась, что у неё самой случались приступы паники из-за ежедневных обновлений, но со временем она научилась справляться с этим напряжением. «Я помню, что когда-то был момент, за один месяц нейронки настолько поменялись, обновления чуть ли не каждый день выходили, у меня даже была какая-то паника. Я говорю: «Подождите, я ещё это не изучила, а вы уже что-то новое там выкатили», – призналась она.