Сильнейшие газодымозащитники СЗФО встретятся на соревнованиях в Пскове

16:47, 20 июля 2026, ПАИ

23 июля в Пскове пройдёт второй этап смотра-конкурса на звание лучшего звена газодымозащитной службы среди подразделений Северо-Западного федерального округа. За победу будут бороться команды из десяти регионов СЗФО, ставшие победителями региональных этапов конкурса, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Участникам предстоит продемонстрировать не только теоретическую подготовку, но и практические навыки. В программу соревнований вошли два испытания – прохождение полосы препятствий и дымокамеры. Выполнить задания необходимо за минимальное время и с наименьшим количеством штрафных баллов.

Все конкурсные этапы основаны на реальных ситуациях, с которыми пожарные и газодымозащитники сталкиваются во время ликвидации чрезвычайных происшествий.

Торжественное открытие соревнований состоится в 10:00 на территории 1-й пожарно-спасательной части по адресу: Псков, улица Коммунальная, 62. Посетить соревнования смогут все желающие – вход для зрителей свободный.