Станислав Стармолотов поздравил педагогов Пскова с Днём учителя

14:50, 05 октября 2026, ПАИ

Временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов поздравил педагогов с профессиональным праздником во время визита в школу №24 имени Л. И. Малякова. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

После торжественной части директор школы Светлана Котова провела для Стармолотова экскурсию по учебному заведению. Она рассказала о достижениях школы, планах на будущее и проблемных вопросах. Все озвученные во время визита вопросы взяты на контроль.

«Труд педагога – это ежедневная отдача, которая не всегда сразу видна. Порой плоды этой работы проявляются спустя годы – в судьбах учеников, которые научились читать, считать, думать и верить в себя», – отметил Станислав Стармолотов.

Администрация Пскова также поздравила педагогов с Днем учителя, пожелав им крепкого здоровья, сил и профессиональных достижений.