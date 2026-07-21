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Прокопий Жнец: почему в этот день начинали жатву и отправлялись за черникой

21 июля по народному календарю отмечают день Прокопия Жнеца или Жатвенника, сообщает calend.ru. Православная церковь в этот день чтит память святого великомученика Прокопия, а на Руси с его именем связывали начало жатвы, сбор черники и множество народных примет.

Фото: Юлия Алексеева-Романова

Согласно церковному преданию, святой Прокопий жил в Иерусалиме во времена императора Диоклетиана. При рождении он получил имя Неаний. Его отец был христианином, но умер, когда сын был ещё ребёнком, поэтому мальчика воспитывала мать-язычница Феодосия. Получив хорошее образование, Неаний поступил на службу к императору и быстро сделал карьеру.

В 303 году, во время гонений на христиан, его отправили в Александрию с поручением преследовать последователей новой веры. Однако по дороге Неанию явилось чудо: он увидел распятие и услышал голос Иисуса Христа. После этого будущий святой принял христианство и стал его ревностным защитником. Узнав о случившемся, мать сама донесла на сына императору.

Неания арестовали и заключили в темницу. По преданию, ночью к нему явился Иисус Христос, крестил его и дал новое имя – Прокопий. Несмотря на многочисленные пытки и требования отказаться от веры, мученик остался непреклонен. Его стойкость вдохновила многих язычников принять христианство. В итоге по приказу императора Прокопий был казнён.

На Руси этот день называли Прокопием Жнецом, поскольку именно с него начинали убирать рожь. Перед выходом в поле крестьяне служили молебен в честь святого, а после работы устраивали праздничные угощения.

Считалось, что в этот день особенно действенны заговоры. Один из них читали, чтобы во время жатвы не болела спина, другой – чтобы уберечься от укусов ос.

По народным поверьям, на Прокопия на полях появлялась камаха – так называли насекомое-вредителя. Верили, что если человеку попадётся под ноги свернувшийся в клубок червец, это принесёт ему благополучие на весь год. Поэтому многие специально отправлялись в поле на поиски необычной находки.

С этого дня начинала поспевать черника. Её созревание считалось верным признаком того, что озимые готовы к уборке. В народе говорили: «Зреет черника – идёт жатва лихо». За ягодой чаще всего отправлялись дети, пока взрослые работали в поле. Несмотря на обилие комаров в лесу, чернику ценили за её полезные свойства. Её использовали при заболеваниях зрения, пищеварения, а также при цинге, ревматизме и подагре.

Кроме того, на Прокопия продолжали заготавливать сено для скота. Выходя на луга, крестьяне приговаривали: «На острую косу – много сенокосу».

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