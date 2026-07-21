Борис Елкин пригласил псковичей пройти на сапах по Великой

14:22, 21 июля 2026, ПАИ

Глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) пригласил псковичей на фестиваль сапсёрфинга 26 июля.

«Приглашаю всех присоединиться к этому событию, получить сап, пройти по реке и, может быть, даже выиграть свой собственный сап за лучший костюм», – сказал Борис Елкин.

Напомним, что «Псков САП фест» пройдёт 26 июля. Главное требование к участникам – наличие костюма в тематике «Герои мультфильмов». Образ не должен нарушать общепринятые нормы морали, пропагандировать насилие или нетерпимость, а также мешать управлению доской, создавать помехи другим гребцам или снижать плавучесть.

Регистрация участников пройдёт в день сап-фестиваля с 10:00 до 11:20 в специальной палатке у спуска на набережной реки Великой (улица Георгиевская, 4). Также доступна предварительная регистрация через форму.

Жюри отберёт десять лучших образов, которые затем представят в формате дефиле на главной сцене. Победители определятся по итогам повторной оценки членами жюри, а также с учётом зрительского голосования – каждый гость фестиваля сможет отдать один голос за понравившийся костюм.

Обладатель первого места получит новый сапборд, призёры второго и третьего мест – дипломы и подарки от партнёров.

Участие в конкурсе и фестивале бесплатное.