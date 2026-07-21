Профилактическая акция «Внимание, аисты!» прошла в Псковской области

13:19, 21 июля 2026, ПАИ

Профилактическая акция «Внимание, аисты!» прошла в Опочецком районе вблизи деревни Аристово, где гнездится около 20 пар белых аистов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Участниками стали сотрудники Госавтоинспекции, школьники Краснооктябрьской средней школы и представитель ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На федеральной трассе Р-23 установлен знак «Внимание, аисты!», предупреждающий водителей. Птицы часто перелетают дорогу и ходят по обочинам в поисках пищи, поэтому автомобилистам рекомендовано снижать скорость, пояснили в пресс-службе ведомства.

В ходе акции участники раздавали водителям письма и рисунки с призывом бережно относиться к природе.