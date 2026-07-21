Движение по мосту через реку Утрою планируется открыть к Дню города Пыталово
Ход реконструкции моста через реку Утрою в Пыталовском районе проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
Рабочие уже проводят укладку асфальта, и к Дню города Пыталово планируется запустить движение для автомобилей.
В ходе реконструкции специалисты подрядной организации полностью отремонтируют покрытие, поставят новые тротуары и освещение, обустроят водоотвод, а также смонтируют локальные очистные и регуляционные сооружения.
На объекте выполнены работы по строительству рабочего моста, в котором выделили зону для передвижения пешеходов, разобрали существующий мост, возвели опоры основного моста, уложили балки пролётного строения.
Мост расположен прямо в черте города Пыталово и имеет большое значение для местных жителей. По нему добираются до школ, больниц, административных зданий.
Ремонт проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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