Движение по мосту через реку Утрою планируется открыть к Дню города Пыталово

14:29, 21 июля 2026, ПАИ

Ход реконструкции моста через реку Утрою в Пыталовском районе проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Рабочие уже проводят укладку асфальта, и к Дню города Пыталово планируется запустить движение для автомобилей.

В ходе реконструкции специалисты подрядной организации полностью отремонтируют покрытие, поставят новые тротуары и освещение, обустроят водоотвод, а также смонтируют локальные очистные и регуляционные сооружения.

На объекте выполнены работы по строительству рабочего моста, в котором выделили зону для передвижения пешеходов, разобрали существующий мост, возвели опоры основного моста, уложили балки пролётного строения.

Мост расположен прямо в черте города Пыталово и имеет большое значение для местных жителей. По нему добираются до школ, больниц, административных зданий.

Ремонт проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».