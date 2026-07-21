Ливни и грозы прогнозируют в Псковской области 22 июля
Кратковременные дожди, днём местами ливни и грозы ожидаются на территории Псковской области 22 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным Псковского гидрометцентра, погода будет облачной с прояснениями. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +16 до +21.
Ночью будет дуть южный ветер, днём западный со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе местами порывистый.
Псковичей предупредили, что возможны неблагоприятные явления: гроза и порывы ветра до 15–18 метров в секунду.
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