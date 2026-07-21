Псковичам рассказали, можно ли хранить велосипед в подъезде

14:35, 21 июля 2026, ПАИ

Правила противопожарного режима запрещают хранение велосипедов, самокатов и других личных вещей в местах общего пользования многоквартирных домов, сообщается в группе проекта «Госуслуги. Дом».

К таким местам относятся лестничные клетки, поэтажные коридоры, лифтовые холлы и зоны у эвакуационных выходов. Оставленные там предметы могут затруднить эвакуацию жильцов при пожаре, препятствовать доступу к пожарным кранам, шкафам и электрическим щиткам. Кроме того, пластиковые детали велосипедов и самокатов при горении выделяют токсичные вещества.

В современных домах часто предусмотрены специальные помещения для хранения колясок и велосипедов. Если такого помещения нет, собственники могут организовать место для хранения на общем собрании – оборудовать его в части общего имущества с соблюдением требований пожарной безопасности либо установить велопарковку возле дома.

Вопросы благоустройства можно решать совместно с управляющей организацией через приложение «Госуслуги. Дом».