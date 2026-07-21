Новые деревья на улице Советской в Пскове посадят в октябре-ноябре

14:33, 21 июля 2026, ПАИ

Новые деревья на улице Советской в Пскове посадят в октябре-ноябре, сообщил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Именно в это время дендрологи рекомендуют высаживать деревья, чтобы они хорошо прижились. А дорожное покрытие там, конечно, будет готово раньше», – уточнил глава города.

По его словам, одна полоса улицы вместе с тротуарами уже готова, и подрядчик приступает ко второй. «Уже сейчас улица постепенно приобретает новые очертания», – добавил глава Пскова.

В конце июля – начале августа откроется проезд по отремонтированной стороне моста Александра Невского, к концу июля также будет уложен асфальт на улице Вокзальной.

Борис Елкин также прокомментировал застопорившиеся работы на улице Леона Поземского. «Там пришлось немного притормозить из-за газопровода, который мешает работам. Сейчас этот вопрос решается», – отметил глава Пскова.