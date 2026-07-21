«Зачем тратить деньги на праздники»: глава Пскова ответил критиканам

14:25, 21 июля 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) ответил критиканам предстоящего празднования Дня города.

«Мы готовимся к Дню города. С одной стороны, хочется провести его с размахом, с другой стороны – сдержанно. Многие говорят: зачем сейчас тратить деньги на праздники. Но могу сказать, что не такие большие деньги мы тратим на его организацию – стараемся привлекать местные коллективы, поддерживая псковский бренд», – пояснил глава города.

Он также добавил, что празднование Дня города в этом году растянется на четыре дня – с 23 по 26 июля. «23 июля – собственно День города, 82-я годовщина освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В эту дату пройдут памятные патриотические мероприятия, концерт в Зелёном театре. 24 июля – День равноапостольной княгини Ольги, символа Пскова. Псковская епархия устроит праздник в кремле. Вечером 24 июля в парке аттракционов пройдёт небольшая праздничная программа с выставкой ретромобилей», – перечислил Борис Елкин.

В этом году, по словам главы Пскова, упор сделан на подрастающее поколение, молодёжь. «Было желание уйти от праздника-карнавала к полезному празднику со спортивным уклоном. Но вообще мероприятия есть на любой вкус – образовательные, спортивные, развлекательные, гастрономические. Рекомендую ознакомиться с афишей», – посоветовал Борис Елкин.