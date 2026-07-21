Псковская прокуратура добивается возмещения более 26 млн рублей за незаконную добычу песка

11:30, 21 июля 2026, ПАИ

Псковская природоохранная прокуратура добивается возмещения ущерба на сумму более 26 миллионов рублей за незаконную добычу песчано-гравийных пород. Соответствующее исковое заявление направлено в суд, сообщается в официальном канале ведомства на платформе MAX.

Установлено, что компания, расположенная в Псковской области, в ходе хозяйственной деятельности на земельном участке сельскохозяйственного назначения вблизи деревни Царево Великолукского района производила выемку полезных ископаемых без лицензии на пользование недрами.

В соответствии с российским законодательством недра являются государственной собственностью. Добыча полезных ископаемых без разрешительных документов нарушает права государства на владение, пользование и распоряжение природными ресурсами, сообщили в прокуратуре.

Размер ущерба, нанесённого государству в результате безлицензионной деятельности, составил почти 27 миллионов рублей. Природоохранный прокурор направил в суд иск о взыскании с компании указанной суммы в бюджет государства. Исковые требования находятся на рассмотрении.