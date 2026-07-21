Борис Елкин: Псков способен предложить конкурентоспособные зарплаты и жизнь дешевле, чем в столицах

15:18, 21 июля 2026, ПАИ

Псков способен предложить конкурентоспособные зарплаты и жизнь дешевле, чем в столицах, отметил в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) глава города Борис Елкин, отвечая на вопрос о том, чем можно привлечь отучившихся в вузах крупных городов молодых псковичей.

В Пскове зарплаты в некоторых сферах вполне конкурентоспособны с предложениями в больших городах, отметил Борис Елкин. Да и жить в Пскове, подчеркнул глава города, дешевле, чем в Петербурге или Москве.

«Для многих это немаловажный фактор в пользу возвращения после учёбы в столичных вузах обратно в Псков, – сказал Борис Елкин. – И тут ещё важно думать стратегически в отношении развития города. Например, как ни странно, зумеры ценят размеренность и спокойствие, многим не нравится суета больших городов».