Команда «Камбаламба» представляет Псков на первой четвертьфинальной игре Телевизионной Первой лиги КВН

19:22, 21 июля 2026, ПАИ

Команда «Камбаламба» из Пскова принимает участие в первой 1/4 игре Телевизионной Первой лиги КВН 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первая лига – одна из ведущих телевизионных лиг Международного союза КВН. В текущем сезоне в борьбе за выход в полуфинал участвуют сильнейшие команды страны, в их числе – представители Псковской области.

Эфир игры доступен в сообществе Первой лиги КВН в соцсети «ВКонтакте». Трансляция началась в 19:00.