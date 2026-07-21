В Псковской области идёт подготовка к ЕДГ-2026

18:59, 21 июля 2026, ПАИ

В Псковской области прошло рабочее совещание в формате видео‑конференц‑связи с председателями и бухгалтерами территориальных избирательных комиссий. Мероприятие посвящено подготовке к Единому дню голосования – 2026. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В ходе встречи участники обсудили ключевые вопросы организации выборов. Отдельное внимание уделено финансовому обеспечению избирательной кампании.

Важной частью повестки стал проект «ИнформУИК». Его задача – не только оповестить граждан о дате и месте голосования, но и повысить правовую культуру избирателей, отметили специалисты. Для этого планируется проводить поквартирные обходы и разъяснять нюансы предстоящей кампании.

Также участники совещания обозначили приоритеты в работе с молодёжью. Акцент сделан на формировании у молодого поколения ответственного отношения к участию в выборах и понимании значимости своего голоса.

Кроме того, были рассмотрены общие и процедурные аспекты избирательной кампании.