Госдума одобрила судебный механизм блокировки возвращения иностранного бизнеса

18:21, 21 июля 2026, ПАИ

Государственная дума РФ одобрила законопроект, который лишает зарубежных инвесторов, покинувших Россию, права на обратный выкуп своих долей в российском бизнесе, если их действия признаны деструктивными или недобросовестными. Документ был опубликован 21 июля на официальном портале правовой информации.

Новые нормы затронут и те компании, которые ранее были зарегистрированы в странах, где невозможно или запрещено напрямую перенести бизнес в Россию, пишут «Известия». Это касается фирм, владельцы которых при создании бизнеса за границей не могли предвидеть, что в будущем столкнутся с такими жесткими юридическими ограничениями со стороны иностранных государств.

Аннулировать ранее заключенные соглашения о выкупе активов можно будет через Арбитражный суд Московской области. Основанием для этого могут послужить действия инвесторов после 22 февраля 2022 года, такие как публичная поддержка антироссийских санкций, дискредитация Вооруженных сил РФ, несоблюдение корпоративных договоров или финансирование экстремистской деятельности. Экономическим основанием для отказа в выкупе станет снижение цены сделки более чем на четверть от рыночной стоимости или значительные дополнительные инвестиции нового российского владельца, которые предотвратили закрытие предприятия.