Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове запустят в этом сезоне

15:18, 21 июля 2026, ПАИ

Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове запустят в этом сезоне, рассказал глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Сети мы сделали ещё в прошлом году. Сейчас решается вопрос с гидроизоляцией и облицовкой – и мы запустим его», – уточнил Борис Елкин.

Глава города отметил, что есть некоторые вопросы к подрядчику относительно оборудования, закупленного для детских площадок. «Не все сертификаты на оборудование нам, скажем так, понравились», – добавил Борис Елкин.