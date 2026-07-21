Водоотведение становится всё более насущным вопросом для растущего Пскова – Борис Елкин
Водоотведение становится всё более насущным вопросом для растущего Пскова, констатировал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Город растёт и развивается, поэтому увеличивается количество использованной воды и встаёт насущный вопрос с водоотведением. Сейчас горводоканал занимается проектной документацией на реконструкцию существующих сетей и строительство новых участков, чтобы город мог комфортно жить», – отметил глава Пскова.
По его словам, именно вопрос с водоотведением возник при строительстве дома на Загородной. Кроме того, там попался недобросовестный проектировщик.
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