Сквер Породнённых Городов в Пскове рассчитывают отремонтировать за федеральные средства

15:51, 21 июля 2026, ПАИ

Сквер Породнённых Городов в Пскове рассчитывают отремонтировать за федеральные средства. Глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал, что в начале августа станут известны результаты всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».

«В той же заявке находится благоустройство сквера с гномиками и сквера у храма Николы со Усохи. Это большая заявка на 150 миллионов рублей», – уточнил глава Пскова.

Именно благодаря победе в этом конкурсе в порядок приводится Корытовский парк. Там появятся две детские площадки – их оборудуют с учётом возраста посетителей, а также предусмотрят элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, установят спортивное оборудование, обустроят пешеходные дорожки и парковку, проведут освещение и систему видеонаблюдения, выполнят озеленение.

Для удобства горожан разместят автономный туалетный модуль с отдельными помещениями для людей с инвалидностью, а также для матерей с детьми. Дополнительно в парке оборудуют площадку для выгула собак с вышками для дрессировки и площадки для нестационарных торговых объектов.