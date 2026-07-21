«Подкова удачи»: экопространство создают в Пыталово
Парк «Подкова удачи: экопространство» на улице Горького в Пыталово осмотрел во время работ по благоустройству губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
Проект удалось начать реализовывать благодаря тому, что Пыталовский район вошёл в число победителей Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Он предполагает создание современных зон отдыха, модернизацию существующей танцплощадки и сцены, а также улучшение пешеходной сети. Помимо этого, установят скамейки, урны, качели, игровой комплекс для детей, батут, сцену и амфитеатр, биотуалеты, торговый павильон. Пройдут работы по устройству освещения и видеонаблюдения, озеленению территории.
Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для проведения культурно-массовых мероприятий.
Глава Пыталовского округа Вера Кондратьева доложила главе региона, что проект должны реализовать до ноября. Сейчас готовность объекта составляет 47 %.
Директор ООО «ЛайтСфера» Алексей Аленников добавил, что также предусмотрено создание беговой дорожки и футбольного поля.
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