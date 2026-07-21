«Подкова удачи»: экопространство создают в Пыталово

15:18, 21 июля 2026, ПАИ

Парк «Подкова удачи: экопространство» на улице Горького в Пыталово осмотрел во время работ по благоустройству губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Проект удалось начать реализовывать благодаря тому, что Пыталовский район вошёл в число победителей Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Он предполагает создание современных зон отдыха, модернизацию существующей танцплощадки и сцены, а также улучшение пешеходной сети. Помимо этого, установят скамейки, урны, качели, игровой комплекс для детей, батут, сцену и амфитеатр, биотуалеты, торговый павильон. Пройдут работы по устройству освещения и видеонаблюдения, озеленению территории.

Особое внимание будет уделено созданию комфортных условий для проведения культурно-массовых мероприятий.

Глава Пыталовского округа Вера Кондратьева доложила главе региона, что проект должны реализовать до ноября. Сейчас готовность объекта составляет 47 %.

Директор ООО «ЛайтСфера» Алексей Аленников добавил, что также предусмотрено создание беговой дорожки и футбольного поля.