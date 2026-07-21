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Общество

Без ведома Псковского музея коммерческие фотосессии на территории Покровской башни запрещены

Без ведома Псковского музея коммерческие фотосессии в Покровской башне запрещены, так как территория башни находится в пользовании музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Проведение любых мероприятий, в том числе торжеств (свадеб, юбилеев), спортивных соревнований, коммерческих фотосессий, съёмок документальных и художественных фильмов и других, без согласования с администрацией Псковского музея-заповедника запрещено», – напомнили в пресс-службе.

Помимо территории Покровской башни, музей предлагает свои площадки для проведения конференций, совещаний, семинаров, круглых столов, лекций, торжественных мероприятий и иных деловых событий согласно действующему прейскуранту.

Справки по телефонам и почте: 8-921-505-93-83, (8 8112) 33-16-03 / musprojects@pskovmuseum.ru, press@pskovmuseum.ru.

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