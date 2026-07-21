Два дома горели в Псковской области из-за курения и грозы

11:26, 21 июля 2026, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области 20 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, жилой дом сгорел в деревне Астратово Островского района. Предположительная причина – неосторожность при курении. На месте работали два специалиста МЧС России, два специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.

Кроме того, садовый дом горел в деревне Усох Палкинского района. Причиной, предположительно, стал грозовой разряд. К ликвидации привлекались три специалиста областной пожарной охраны и одна единица техники.