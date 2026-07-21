Мужчину задержали за кражу продуктов из магазина в Пскове
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину за кражу из магазина в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.
20 июля около 15:00 сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили информацию, что из магазина на улице Красноармейской поступил сигнал тревоги.
По прибытии на место росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты. Проводится проверка.
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