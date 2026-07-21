Мужчину задержали за кражу продуктов из магазина в Пскове

11:16, 21 июля 2026, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину за кражу из магазина в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

20 июля около 15:00 сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили информацию, что из магазина на улице Красноармейской поступил сигнал тревоги.

По прибытии на место росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты. Проводится проверка.