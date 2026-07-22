Глава округа: Пыталовский край развивается и благоустраивается благодаря стойкости земляков

12:22, 22 июля 2026, ПАИ

Поздравление с 82-й годовщиной освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков опубликовала глава округа Вера Кондратьева в своём официальном канале на платформе MAX.

Глава округа отметила, что 22 июля является днём особой памяти и глубокого уважения. Три года оккупации в годы Великой Отечественной войны стали для земляков тяжелейшим испытанием: в ходе боев район оказался практически полностью разрушен. Однако благодаря стойкости, трудолюбию и беззаветной преданности родной земле его удалось восстановить в самые короткие сроки.

«Низкий поклон всем, кто не щадил себя на фронте, и всем, кто в послевоенные годы поднимал район из руин, трудом создавал завтрашний день. Благодаря вашему трудолюбию и любви к родной земле сегодня Пыталовский край развивается, благоустраивается, становится красивее и удобнее для людей: обновляются улицы, укрепляется инфраструктура, а жители и гости с благодарностью отмечают перемены», – отметила она.

Глава округа пожелала всем жителям Пыталовского муниципального округа крепкого здоровья, семейного счастья, достатка и благополучия, мирного неба над головой и поздравила с праздником – Днём освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.