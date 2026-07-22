Пыталовский район отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

11:47, 22 июля 2026, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, секретарь областного отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил жителей Пыталовского района с 82-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление он опубликовал в своём официальном канале в мессенджере MAX.

«Эта дата навсегда вписана в историю района как символ мужества, стойкости и огромной цены, которую наш народ заплатил за мир и свободу. Мы склоняем головы перед памятью воинов, отдавших свои жизни за родную землю, и выражаем глубокую благодарность ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал Победу. Особые слова признательности – жителям Пыталовского района, которые бережно хранят историческую память, заботятся о воинских захоронениях и передают правду о событиях Великой Отечественной войны молодому поколению», – отметил Александр Козловский.

В заключение Александр Козловский пожелал жителям района мира, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. «Пусть любовь к своей малой родине, уважение к подвигу предков и единство помогают району развиваться и становиться крепче. Вечная память павшим героям! Низкий поклон поколению победителей!» – добавил он.