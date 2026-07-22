Арбалетный болт, монеты и перстень-печатку нашли при раскопках в Старом Изборске

13:12, 22 июля 2026, ПАИ

В ходе археологических работ по определению границ объектов археологического наследия на территории Старого Изборска обнаружена коллекция индивидуальных находок, датируемых периодом с XII по начало XX века. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области













Среди находок – нож, арбалетный болт, монеты XVI–XX веков, два развала керамических сосудов, фрагмент височного кольца и перстня-печатки, двурогая вилка, нательный крест, точильный камень, ледоходный шип, сердцевидная фибула, пуговица и другие предметы.

Работы проводились в рамках установления границ двух памятников археологии: ОКН «Селище» (XVI–XVII века) и ОКН «Посад Б близ крепости» (XIV–XVII века). Для локализации границ было заложено 34 шурфа. В шурфах также обнаружена массовая керамика преимущественно XIV–XVIII веков.

Напомним, нынешние работы в Старом Изборске начались 4 июля 2026 года. Основной задачей специалистов было максимально точно определить фактические границы археологических объектов. Работы проводились в рамках исполнения поручения президента России о кадастровом учёте памятников федерального значения до 2030 года.