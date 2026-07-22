В Невеле начали благоустройство воинского захоронения на улице Маншук Маметовой

13:23, 22 июля 2026, ПАИ

В Невеле начались работы по благоустройству воинского захоронения на улице Маншук Маметовой. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия». На проведение работ из бюджета Псковской области выделили 3,5 млн рублей, сообщили ПАИ в региональном отделении партии «Единая Россия».

В ходе благоустройства планируется привести в порядок территорию вокруг памятника и мемориальных стел, установить новые элементы ограждения, обновить комплекс «Вечный огонь». Также специалисты покрасят танк и отремонтируют его постамент.

Завершить все работы рассчитывают до 15 сентября.

Как отметила координатор фонда «Защитники Отечества» в Себежском районе Дарья Козьякова, для Невеля обновление мемориала имеет особое значение. По её словам, такие места являются символом уважения к защитникам Отечества и важной частью патриотического воспитания молодого поколения.

За ходом работ будет следить партийный проект «Историческая память», направленный на сохранение воинских мемориалов и увековечение памяти героев.