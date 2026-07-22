В Старом Изборске археологи установили границы двух объектов культурного наследия

12:57, 22 июля 2026, ПАИ

Археологический центр Псковской области завершил работы по определению границ объектов археологического наследия на территории Старого Изборска. Об этом ПАИ сообщили в археологическом центре.

Силами волонтёров установлены границы двух памятников археологии: «Селище» (XVI–XVII вв.), расположенного на восточной окраине деревни, и «Посад Б близ крепости» (XIV–XVII века).

В целях локализации границ памятников было заложено 34 шурфа размерами метр на метр. В шурфах с выявленным культурным слоем обнаружен массовый археологический материал – керамика преимущественно XIV–XVIII веков, а также коллекция индивидуальных находок.

Общая датировка коллекции индивидуальных находок охватывает период с XII по начало XX века.

Напомним, нынешние работы в Старом Изборске начались 4 июля 2026 года. Основной задачей специалистов было максимально точно определить фактические границы археологических объектов. Работы проводились в рамках исполнения поручения президента России о кадастровом учёте памятников федерального значения до 2030 года.