Министр образования Псковской области станет гостем программы «Среда обитания»

11:47, 22 июля 2026, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет министр образования Псковской области Александр Сорокин.

Каковы главные итоги экзаменационной кампании 2026 года для Псковской области? Как изменились результаты ЕГЭ по сравнению с прошлым годом? Сколько в регионе стобалльников? Какие предметы выпускники по-прежнему выбирают чаще всего, к каким дисциплинам растёт интерес? Насколько востребованной оказалась возможность пересдать один предмет по выбору? Были ли зафиксированы какие-либо нарушения на ЕГЭ в регионе? Насколько сегодня оправдывает себя практика профильных классов? Какие специальности сегодня наиболее востребованы у выпускников Псковской области? Как развивается система целевого обучения?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».