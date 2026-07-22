От купцов до исповедников: в Пскове презентуют сборник о судьбах старообрядцев

12:19, 22 июля 2026, ПАИ

На презентацию второго выпуска сборника «Псков и старообрядчество», посвящённого 75-летию древлеправославного богослужения в храме Николы от Каменной ограды (1950–2025), приглашают жителей и гостей города в историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василёва 29 июля в 16:30. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Сборник объединяет научные статьи, написанные по материалам 2-й конференции «Псков и старообрядчество», прошедшей 27 июня 2025 года. Публикации посвящены истории древлеправославия на Псковской земле в XVI веке – начале XXI века.

В книге представлены исследования историков-архивистов, музейных сотрудников и краеведов о Псковской старообрядческой общине, судьбах её духовных наставников, служителей и радетелей, местных исповедников древлего благочестия: купцов и крестьян, сохранявших святоотеческие заветы.

Книга предназначается для ценителей русской церковной старины, христианской культуры, истории Псковского края, отметили в библиотеке.